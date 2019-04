No la tiene tan clara: las dudas de James Rodríguez sobre su posible regreso al Real Madrid

A inicios de año todo parecía estar claro para James Rodríguez. El colombiano termina su préstamo con el Bayern Munich y tiene que volver al Real Madrid. Sin embargo, según Diario As, la decisión habría cambiado a lo largo de estos meses. La opción de quedarse no le desagrada, pero no pasa por sus manos.

El mediapunta colombiano no tenía muchos minutos en el equipo bávaro. A pesar de iniciar bien con Ancellotti, jugar irregularmente con Heynches, y complicarse con Niko Kovac, demostró que tiene posibilidades de pelear un puesto, mejor ahora que el técnico ha cambiado el dibujo de 4-2-3-1 con mediapunta puro que lo favorece.

De este modo, James ha sido titular en las últimas ocho jornadas de Bundesliga, anotando cuatro goles y brindando tres asistencias, y en los cruces por octavos de final de Champions League ante el Liverpool.

El diario Bild, llegó a publicar que la decisión de quedarse ya estaba tomada hace meses, pero la poca continuidad con Kovac hizo que cambie de idea. A finales de febrero, el presidente Uli Hoeness, dijo: “La opción es válida hasta mediados de mayo. Todo depende de lo que diga Kovac , si lo quiere o no. Pero no voy a gastar 42 millones de euros por alguien que no juega. Si el entrenador me dice que lo necesita y planea hacer uso de sus condiciones, entonces lo firmaremos”.

Todo pasa por las manos de Niko Kovac. El panorama parecía negativo, pero el repunte en el rendimiento del cafetero y la confianza del DT hicieron que se piense distinto.

Estoy seguro de que James jugará con nosotros la próxima temporada. Estoy seguro de que Kovac aprecia sus cualidades y de que no hay ningún problema entre los dos”, dijo Rummenigge, director-gerente del club, hace apenas unos días.

El Real Madrid no deja de llamar la atención de James. Se siente mejor en la capital española que en Alemania, pero la relación que tiene con Zinedine Zidane no es de las mejores. “No sé si hubo 'feeling' o no, pero cada entrenador tiene sus gustos y lo respeto. No puedo decir que fuera injusto”, explicó el colombiano

En la temporada 2015/16, el colombiano perdió mucho peso, no siendo titular en la final de la Champions League, perdiendo la batalla con el favorito de Zidane, Isco Alarcón. No le llegaron minutos y pidió su salida.

