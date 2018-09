Real Madrid fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes de verano para esta temporada, pero no precisamente por contratar a grandes jugadores. Y es que los merengues dejaron salir a Cristiano Ronaldo rumbo a Juventus por solo 100 millones de euros. Sin duda que Julen Lopetegui lo sufrió, pero hasta el momento Gareth Bale, Marco Asensio y Karim Benzema han rendido lo esperado. Los blancos ya pusieron su mira para el periodo de contrataciones de mediados de 2019.

Según apunta el diario AS a través de su edición digital, el técnico del Real Madrid se reunió (no indicaron fecha) con el volante mexicano Héctor Herrera , su ex dirigido en el Porto de Portugal. El encuentro se dio en el hotel Yeatman, donde el DT pasó unos días de descanso con su esposa.

La intención es que Herrera se ponga la camiseta del Madrid para la próxima temporada. Su vínculo con su actual club vence a mediados de 2019 y llegaría como libre. Es más, en el mes de enero ya podrían negociar con él sin tener necesidad de llamar a su conjunto.

Además, indica que la tremenda actuación que tuvo el mediocampista ante Alemania por la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018 terminó por convencer a Lopetegui. Así, tendría vía libre para firmar por los merengues en menos de un año.

La Roma e Inter de Milán fueron algunos de los clubes que quisieron a Héctor Herrera para esta campaña. Sin embargo, los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión hizo que se echen para atrás.