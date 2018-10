La lucha por los cracks que fueron figuras en el Mundial Rusia 2018 apenas si está comenzando. Y una de esas estrellas del torneo fue sin dudas N'golo Kanté , el 'todoterreno' del campeón francés que se ha convertido en el objetivo principal del Real Madrid , que lo quiere en sus filas ante una posible salida de Luka Modric. Según ha informado el medio galo 'Le10Sport'.

El croata, mejor jugador de la Copa del Mundo y 'The Best' de la FIFA de la temporada pasada, aún es tentado por el Inter de Milán y al parecer, en enero se concretaría su marcha. Y es ahí que el Madrid considera al centrocampista francés como pieza de recambio.



Recordemos que Kanté está en la agenda madridista ya desde el mercado de fichajes pasado, cuando intentaron ficharlo como recambio de Kovacic, aunque finalmente no se concretó la negociación. Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernbaéu no le han perdido el rastro al francés.



Aunque su fichaje sería de más complicado, pues el Real Madrid no solo tendrá que luchar con el Chelsea, que busca renovarle, sino también con el poderoso PSG, que ha buscado sumarlo a sus filas tan pronto como concluyó el Mundial.