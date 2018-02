No caben dudas que el jugador más cuestionado del Real Madrid en esta temporada es Karim Benzema. Pese a que cuenta con el apoyo de Zinedine Zidane y el de sus compañeros, los hinchas quieren verlo fuera del equipo. Y como si un genio llegara a cumplir sus deseos, la salida del delantero francés estaría más cerca de lo pensado.



De acuerdo al diario 'AS' de España, son cuatro los clubes franceses que estarían interesados en fichar al '9' del Real Madrid para el 2018-19. En la Ligue 1 saben que el 'Gato' ya no es feliz en Valdebebas y se habría convertido en su gran prioridad, aunque su cláusula de 1.000 millones de euros podría complicar todo.

El primero de ellos es el Lyon, que ante una posible salida de Mariano Díaz al Atlético de Madrid , le gustaría recuperar al delantero que tantas satisfacciones le dio. Marsella y AS Mónaco también aparecen como 'novias' del delantero del Real Madrid.



Aunque sin duda el nombre del club que ha sorprendido entre los posibles destinos de Benzema es el del PSG. Ante un eventual fichaje de Neymar por el Real Madrid , los parisinos podrían considerarlo como su reemplazo. Sin embargo, no se descarta que llegue como el recambio de Cavani.