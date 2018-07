No hay vuelta atrás. El subcampeón del mundo con Croacia, Mateo Kovacic , tiene claro el panorama y ya tomó una decisión sobre su futuro: quiere dejar el Real Madrid , pese a que con Julen Lopetegui todos comienzan desde cero. Según informó el diario 'Marca', el mediocampista ya le hizo conocer su decisión al entrenador, pero en la entidad blanca buscarán retenerlo.

Luego de tres temporadas en las que no ha logrado continuidad, el croata tiene claro que lo que necesita es sumar minutos, y cree que en el Madrid no lo logrará. Por ello, de acuerdo al diario español, Kovacic se presentó el viernes en la premtemporada del equipo en Valdebebas y le hizo saber su decisión de marcharse a Lopetegui.



La decisión de irse no ha aparecido recientemente, pues algo que ya el jugador venía reflexionando desde mayo, cuando ofreció una entrevista para el propio 'Marca', en la que dejaba clara su posición.



"Sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular", explicó por entonces Kovacic.



Su decisión no ha cambiado, por el contrario, ha tomado fuerza. Y en ese escenario han aparecido varios pretendientes por el futbolista de 24 años: Manchester City, Manchester United, Bayern Múnich, Juventus o Liverpool, en uno de esos clubes estaría su próximo destino.