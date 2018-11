A veces es imposible retener a tus mejores valores, sobre todo cuando tu club no es el Barcelona o el Real Madrid. A dos meses de que se abra el mercado de fichajes de invierno en Europa, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, habló de las posibilidades de continuar con Milinkovic Savic, el centrocampista serbio que habría estado en la órbita madridista en el mercado pasado. ¿Habrá posibilidades para él en el mes de enero?



Claudio Lotito, promocionó una vez más la venta de Milinkovic-Savic, esta vez en TWN, “entiendo que la Lazio no puede ser el Real Madrid o el Barcelona y que si se dieran las condiciones podría tener la oportunidad de su vida”, comentó el presidente de la entidad romana que le abre la puerta a una posible oferta de los blancos.



El serbio fue uno de los nombres que estuvo sobre las mesas de las oficinas del Bernabéu para reforzar al equipo en el pasado mercado de verano. Sin embargo , Lotito, exigía una cantidad exagerada, más de 120 millones de euros porque según él, su jugador es mejor que Paul Pogba.



Lotito añadió que Milinkovic “tiene contrato por cinco años, a mí me interesa que todos los jugadores estén contentos en el club. El fútbol después está hecho de situaciones contingentes, vinculadas a los momentos. No todos pueden quedarse toda la vida en un club. Hoy que es jugador de la Lazio tiene un gran compromiso con esta camiseta". ¿Llegará al Madrid? Lopetegui había pedido en su momento un volante ante la salida de Kovacic, ¿hará lo mismo Santiago Solari?