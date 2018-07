¿El gran golpe del mercado de fichajes en Europa? En medio de la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, hay otro jugador madridista que también suena fuera del Santiago Bernabéu. ¿El jugador? Nada menos que el Balón de Oro del Mundial de Rusia 2018 , Luka Modric . El volante croata suena en la liga inglesa, con lo cual podría afectar el nivel del equipo de Lopetegui.



De acuerdo a medios ingleses, Modric se encuentran en un plan de repatriación del Tottenham, por mucho que cueste el pase del balcánico. Real Madrid desea tenerlo sí o sí en sus filas, por lo que el tema pasa más de la intención de los ‘Spurs’ como del propio Modric.



El seleccionado croata no ha afirmado su intención de irse del Bernabéu, aunque viendo el tema de desapego de Cristiano Ronaldo en el mercado de pases, podría hacer lo mismo en un futuro, aunque no para la temporada que viene en Europa. Ese es el caso.



Daniel Levy y Mauricio Pochettino han planteado el regreso de Modric, aunque este sea casi imposible, planteándose el caso de que el Real Madrid no está fichando a lo grande.



El Real Madrid solo haría la contratación de Thibaut Courtois para la próxima temporada en un pase de 35 millones de euros, tal como se especula. Así está el caso en Europa.