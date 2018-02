Florentino Pérez está planeando una auténtica revolución en el Real Madrid para la próxima temporada. Consciente que el equipo necesita un refuerzo de nivel en cada zona, el mandamás merengue ha pensado en grandes nombres. Uno de ellos, según publica este viernes el portal español 'Don Balón', es nada menos que Samuel Umtiti.



El crack del FC Barcelona es de los jugadores que mejor rendimiento está ofreciendo en la temporada y en Valdebebas ya se imaginan verlo vestido de blanco y en dupla con Sergio Ramos. Tal como añade la citada fuente, el Madrid está convencido que el francés podría acoplarse muy bien al equipo.

Umtiti llegó al Barcelona para la temporada 2016-2017 desde el Lyon francés. (Getty) Umtiti llegó al Barcelona para la temporada 2016-2017 desde el Lyon francés. (Getty)

A pesar de que Samuel Umtiti es de los mejores jugadores del FC Barcelona en este momento, su cláusula de rescisión es de apenas 60 millones de euros, una ganga para un central de esas características. En Camp Nou no se han sentado a negociar su renovación y Real Madrid quiere aprovechar esta situación para tentarlo con un contrato de oro.



'Don Balón' añade que "desde los despachos del Santiago Bernabéu ya han intentado contactar con el entorno del futbolista, pero de momento no ha habido respuesta". Aunque Umtiti haya declarado sentirse muy feliz en FC Barcelona , Real Madrid no pierde la ilusión de ficharlo.



De convertirse el rumor en realidad, Real Madrid volvería a golpear al FC Barcelona como ya lo hizo en los primeros años del nuevo milenio, cuando se llevó a Luis Figo para convertirlo en un 'Galáctico' de Florentino Pérez.