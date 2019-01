Real Madrid va por Marquinhos: la apuesta de Florentino en el mercado de pases

Hace dupla con Thiago Silva en el equipo titular del PSG, pero –pese a los problemas que significa negociar con la entidad parisina – el Real Madrid estudia la posibilidad de incorporar al central Marquinhos en el mercado de pases de invierno. El diario ‘El País’ no ha revelado la oferta que pondría en la mesa Florentino Pérez y el resto de directivos, solo asegura que la institución se ha puesto en contacto con su entorno para una probable negociación en los próximos días, dado que el club ha asegurado que necesita un refuerzo en la zaga.



No basta con Sergio Ramos ni Raphael Varane, por lo que la apuesta se centra en un zaguero de 24 años, titular en la Selección de Brasil. ¿Por qué Marquinhos ? Cumple con el perfil, joven con bastante futuro en el equipo, tiene condiciones futbolísticas y aparte se le suma su amistad con Neymar, con quien puede persuadírsele si es que el Real Madrid decide apostar por la ficha de ‘Ney’ de cara a la temporada 2019-2020. Todo encaja ahí.



Marquinhos tiene un valor estimado en los 60 millones de euros, por lo que el Real Madrid deberá presentar una oferta más que interesante por el pase del central. Como se sabe, la entidad parisina no es de vender jugadores, incluso los ‘congela’ cuando ellos tienen la intención de abandonar la capital de Francia para irse a jugar a otro club.



Real Madrid visita al Betis en el Benito Villamarín en donde se encuentra obligado a obtener los tres puntos en un partido válido por LaLiga. La consigna es la victoria.