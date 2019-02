Real Madrid contraataca al Barcelona: la millonaria oferta por Luka Jovic

Cumple con el perfil de la política de jóvenes jugadores para el mercado de fichajes y es una de las mejores promesas de Europa en el ataque. Barcelona habrá iniciado las negociaciones para llevarse a Luka Jovic , pero de acuerdo a medios españoles, el Real Madrid habría tomado ventaja sobre los culés con una oferta superior para el próximo mercado de fichajes en Europa. Florentino Pérez ya tiene lista la chequera para un atacante de la línea B para el 2019-20.



Teniendo a Karim Benzema como atacante indiscutible, según las propias palabras del presidente del Real Madrid, Florentino se encuentra en busca de jóvenes promesas. Vinicius Junior comienza a funcionar mejor, habrá que ver si llega Rodrygo para el mes de agosto y ahora Luka Jovic, con dos temporadas en el Frankfurt, puede volverse una solución de gol que no ha podido recuperar el Madrid en el banco de suplentes. Recordemos a Morata, quien entraba y no dejaba de romper las redes a las órdenes de Zidane.



¿A cuánto ascendería la oferta del Real Madrid? Nada menos que 45 millones de euros, cinco millones más que la propuesta que tendría pensada el Barcelona, según Sport. El delantero bosnio, con solo 21 años, se ha convertido en una de las atracciones de la Bundesliga marcando 14 goles en la presente temporada con el Frankfurt.



Luka Jovic fue cedido dos temporadas por el Benfica con una opción de compra, pero tal parece que el equipo alemán no podrá hacer frente a las ofertas del Barcelona y Real Madrid. Cuando los dos mejores equipos del mundo, te piden, se hace imposible decirles que no. En total, Jovic ha marcado 19 goles: 14 en liga alemana y cinco en copa alemana.