Real Madrid no la tendrá fácil: Napoli no cede ''a las injustas peticiones de Florentino Pérez'' por James Rodríguez

Cuando todos pensaban que el culebrón del verano era el de Griezmann, le salió uno al Real Madrid. La de James Rodríguez es, quizás, la negociación más complicada para las aspiraciones del club merengue. Y es que el Napoli lo quiere, pero lo que exige Florentino Pérez va más allá de sus expectativas.

"Está en nuestros corazones, especialmente en los corazones de quienes lo entrenaron mejor que nadie, Ancelotti. El problema de James es que tenemos que lidiar con el Real Madrid. Somos duros, no queremos ceder ante las injustas peticiones de Florentino Pérez", confesó el presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, para la radio Kiss Kiss.



Y es que el Real Madrid pide 42 millones de euros por el '10' colombiano, estrella de su selección y con un paso importante por el Bayern Munich. Mientras tanto, los italianos desecharon la opción de cesión -algo que el Madrid no está dispuesto- para hacer el pago correspondiente, pero a plazos, situación que tampoco gusta en Chamartín.

" No tenemos prisa porque nuestro equipo ya es muy fuerte. Necesitamos hacer solo golpes, nada en particular. Los golpes se realizan en dos, entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Queremos comprar, pero no queremos cometer errores". agregó De Laurentiis.

Las negociaciones están abiertas todavía. Tanto el presidente del Napoli como el del Real Madrid quieren que esto llegue a buen puerto lo antes posible, para poder seguir con sus operaciones de pretemporada antes que sigan avanzando los días. Uno de las dos posturas tendrá que dar su brazo a torcer y eso se sabrá en los próximos días, puesto que el Madrid quiere hacer caja con el jugador y el colombiano tiene el sí de Ancelotti para que se incorpore.

► Aquí me quedo: Tapia habría rechazado importante oferta del Lokomotiv para pelear el puesto en Holanda



► ¡Atención, ya está casi todo listo! Barcelona ya pagó la cláusula para que Griezmann sea jugador libre



► El trueque que ofrece Florentino Pérez por Neymar: más de 150 millones y un crack



► Se viene la bomba: Neymar tomó inesperada decisión en medio de rumores rumbo al Barcelona