Ya el propio Florentino Pérez lo explicó: la nueva política de fichajes del Real Madrid no es más la de los 'galácticos', sino la de apostar por jóvenes proyectos, como Vinicius Junior , Lunin, Odriozola, entre otros que llegaron esta temporada a la 'Casa Blanca', y que sumados a otros de la cantera conforman un elenco muy interesante y con buena proyección.



"Vamos a apostar firmemente por el talento de los jóvenes que desean ser algún día los mejores del mundo. Por eso, el Real Madrid está fortaleciendo intensamente el proceso de búsqueda de estos jugadores jóvenes", explicó Florentino durante la presentación de Odriozola hace cinco días.



Y Julen Lopetegui se ajusta como anillo al dedo a la nueva política de Floretino. El técnico tiene gran experiencia en el manejo de jugadores jóvenes por su etapa como DT en el mismo Real Madrid Castilla y en la selección española Sub 19 y Sub 20.



Así, para esta temporada el Madrid ya puede presumir de poder conformar un once bastante joven y lleno de talento, con Vinicius y Asensio como figuras.