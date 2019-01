Todavía no: el pedido de Santos para que el Real Madrid retrase fichaje de joven estrella

Santos solicitó al Real Madrid extender medio año la permanencia del joven delantero Rodrygo en el equipo, hasta finales de 2019, según informó el presidente del club brasileño, José Carlos Peres.



"Ya hicimos el pedido al Real Madrid, lo mandamos y estamos esperando su opinión. Es un poco pronto todavía, pero hicimos eso por precaución", señaló el dirigente este domingo en el programa "Mesa Redonda", de TV Gazeta.



Rodrygo, quien el pasado día 9 cumplió 18 años, fue contratado por el conjunto español a mediados del año pasado por unos 45 millones de euros.



En la época el futbolista era menor de edad, por lo que se pactó que permaneciera en el Santos hasta julio de este año, repitiendo el 'modus operandi' que se siguió con el extremo Vinicius Junior, ex del Flamengo.



El nuevo técnico del Santos, el argentino Jorge Sampaoli, manifestó en diciembre pasado durante su presentación que sería bueno para el atacante quedarse "un par de años más" en la entidad para completar su formación.



"Yo creo que Rodrygo, para el bien de su carrera, sería importante que se consolide un par de años más acá, para el bien de él y para el bien mío, pero bueno, eso no lo decido yo", dijo entonces el exseleccionador de Argentina y Chile.



El delantero aún se no ha puesto a las órdenes de Sampaoli, pues está concentrado con la selección brasileña Sub'20 para disputar en Chile el Campeonato Sudamericano de la categoría, que comenzará el jueves y se extenderá hasta el 10 de febrero.