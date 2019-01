¿Le harán caso? El pedido de Solari en medio del mercado de fichajes de invierno

Real Madrid no solo cayó ante el Leganés en el último partido de la temporada, también ha visto como fueron golpeados en la delantero. Santiago Solari probó con Vinicius Junior como centrodelantero pero vio que su experimento fue un fracaso. En ese sentido, el ‘Indiecito’ – quien podría dejar su cargo en este fin de semana – ha pedido – por si acaso – un delantero a Florentino Pérez en el mercado de fichajes de invierno. El argentino necesita de goles.



Con Benzema lesionado y Mariano también, el Real Madrid no encuentra la fórmula para un equipo que aún extraña la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no deja de marcar tantos en su paso por la Juventus. Cristo, que ha alineado en algunos partidos, no puede ser la solución madridista, por lo que se busca una cuota de gol de cara a este último tramo de la temporada tanto en LaLiga, Copa del Rey como Champions League. Tampoco hay que gastar tanto.



Florentino Pérez, pese a los rumores en el mercado de pases, no invertirá más de 100 millones de euros en fichajes como el de Mauro Icardi, entre otros jugadores. Todo el dinero será destinado para jugadores en el próximo mercado, en donde seguramente haya otro técnico al mando del equipo madridista. ¿Quizás sea José Mourinho el encargado?



El mercado de pases de invierno cierra el 31 de enero. Ante las lesiones de los delanteros, el presidente del club ¿le hará caso al pedido de Solari?