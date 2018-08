Real Madrid tiene hasta el 31 de agosto para anunciar fichajes para la temporada que está a poco de comenzar, aunque se tendrá que apurar ya que, por ejemplo, si es que quiere a un jugador de la Serie A deberá negociar hasta el 17 de este mes, fecha en la que cierra el libro en Italia (la Premier League cerró su ventana). El técnico Julen Lopetegui sabe que es lo que necesita para la campaña 2018-19 de la Liga Santander, Copa y Champions League.

Según apunta este lunes el diario AS, el entrenador del Real Madrid ha conversado con su dirigencia y ha tenido dos pedidos en particular: un nuevo '9' y un defensor central. No se han dado nombres, pero la dirigencia del Bernabéu se deberá mover rápidamente para atender las solicitudes del DT Julen Lopetegui.

Harry Kane queda totalmente descartado debido a que Tottenham no lo dejará ir al Real Madrid, sobre todo porque los 'Spurs' no le podrían encontrar reemplazo. Mauro Icardi parte como uno de los candidatos a ser jugador merengue, sobre todo por sus últimas publicaciones en redes sociales.

Además, un zaguero central es lo que ansía. Jesús Vallejo está lesionado (entre cuatro a seis semanas) y le ha pedido a la directiva que le cedan para que coja minutos en otro club. Solo se quedaría si es que los merengues no consiguen a un defensor en los próximos días.

De otro lado, se confirmó que Álvaro Odriozola no será parte de la Supercopa de Europa 2018 este miércoles frente al Atlético en Tallin. El lateral derecho, ex Real Sociedad, presenta "una lesión grado uno en el abductor de la pierna derecha".