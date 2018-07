El mercado de fichajes es un escándalo en cuanto a inversiones. El Real Madrid es sabedor de que este fichajes ha tomado un rumbo inusual durante los dos últimos años. Desde que el Manchester United fichó a Paul Pogba por 120 millones, Florentino Pérez fue desbancado de los puestos altos del mercado con las firmas de Neymar, Coutinho o Dembélé entre otros.



No obstante, en su búsqueda de un ‘galáctico’ – pese a que él lo niega - que pueda suplir la figura de Cristiano Ronaldo puede estar la llave para en Chamartín se vuelva a romper la banca como lo hicieron en su momento con Gareth Bale, el propio Cristiano o Zidane un tiempo más atrás.



Tanto es así que según el diario inglés The Sun, Florentino Pérez habría ofrecido al Chelsea una nueva oferta de 130 millones por Eden Hazard , una cifra nada envidiable por el belga.



Sin embargo, se trata de una oferta que a Roman Abramovich, máximo mandatario del club londinense, no le habría hecho ni dudar al denegarla. El presidente ruso cree que su jugador no se puede marchar por menos de 200 millones, algo a lo que el Real Madrid no plantea llegar. El deseo del jugador por vestir de blanco puede ser clave, pero lo cierto es que las cifras que se están dando actualmente, no ofrecen ventaja en ese aspecto.



Sea como fuere parece que los caminos de Hazard y el Real Madrid están condenados a juntarse con dinero de por medio para la siguiente temporada en Europa. De no ser así, el deseo del belga por jugar algún día en el Bernabéu, se verá frustrado de manera irrevocable.