¿Trueque o amenaza? PSG va por una 'perla' del Real Madrid si se concreta la salida de Neymar

El mercado de pases de este verano se vive con intensidad, y todavía no comienza. No acaba la temporada aún en algunos países, pero ya los clubes ven de reojo los fichajes que quieren incorporar, a los que ya no continuarán y los que no están contentos en sus plantillas. PSG lo sufrió hace unos días con Kylian Mbappé , quien dijo estar preparado para nuevos desafíos, en clara muestra de guiño para el Real Madrid , su principal pretendiente.

Esas declaraciones no cayeron bien en los jeques del club parisino, quienes aseguraron una temporada más al francés y podrían darle la razón en su principal pedido: una ficha a la altura de la que percibe Neymar. Esto podría desencadenar una serie de problemas en la interna del PSG... y a favor del Real Madrid.



Sucede que el principal beneficiado de la ficha por la que va Mbappé sería el club de Chamartín, pues Neymar no se sentiría a gusto con perder ese privilegio y no continuaría en París, así que la propuesta que lanzarían Florentino Pérez y compañía le agradarían. Sin embargo, ese movimiento le costaría mucho al Real Madrid y no por el precio del fichaje del brasileño.



Los jeques del PSG no quedarían contentos con esta movida del Madrid e irían por el compatriota de Neymar. Vinicius Junior se volvería parte de las complicadas negociaciones en las que se envolverían el club parisino, el de la capital madrileña y el astro de la 'Canarinha'.



El punto en contra que encontraría el PSG en ello es el alto precio de la cláusula de rescisión que tiene Vinicius con el Madrid: 700 millones de euros. Aunque, como sabemos, los jeques no tienen problemas en desembolsar la cantidad que sea por el jugador que quieren, más cuando lo tienen como objetivo (sucedió con Neymar hace dos años).



El sueño de Florentino Pérez era juntar a Mbappé y Vinicius en el Madrid, ¿los jeques le quitarán esa oportunidad para hacerlo realidad en París? Solo el tiempo durante este mercado de verano lo dirá.

Vinicius tiene contrato en Real Madrid hasta mediados de 2025. (Foto: Getty Images) Vinicius tiene contrato en Real Madrid hasta mediados de 2025. (Foto: Getty Images)

