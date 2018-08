Florentino Pérez no quiere ceder a jugadores del Real Madrid en el presente mercado de fichajes. Ya perdió a Cristiano Ronaldo y hará todo lo posible para que no se vaya Luka Modric y Mateo Kovacic, pilares para él y Julen Lopetegui, técnico del equipo, en el mediocampo madridista. Ante los rumores que ubican al mejor jugador del Mundial de Rusia 2018 en el Inter de Milán y su compatriota en el Chelsea, el presidente estudia – por si acaso – un plan B ante su partida.



¿Quién podrían suplir a ambos jugadores? Solo dos nombres en el presente mercado en Europa: Thiago Alcántara y Christian Eriksen, dos jugadores casi imposibles. Con Thiago, la situación se vuelve difícil, siendo el Bayern Munich, el equipo dueño de su carta pase. Los bávaros no venden jugadores, sobre todo cuando estos son indiscutibles.



¿Y Eriksen? Puede ser más posible de negociarlo, aunque el mercado de fichajes en la Premier League cierra en dos días, por lo que debería abonar una millonaria cifra que el Real Madrid no estaría dispuesto a realizar con una nueva política de Florentino Pérez.



Por tanto, la estrategia sigue siendo retener a Modric y Kovacic, aunque si hay una partida, el plan B siempre será Thiago Alcántara, volante con el que sí puede haber una negociación.



Kovacic llegaría en calidad de préstamo al Chelsea, al igual que pasó con James Rodríguez en el Bayern Munich. Real Madrid perdería a otro jugador importante, si es que el croata termina yéndose para jugar en el cuadro de Stamford Bridge en la próxima temporada.



Ya queda poco tiempo para asegurarse con el plan B o C en el actual mercado.