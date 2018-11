Mauricio Pochettino es uno de los nombres que baraja Real Madrid de cara al nuevo entrenador que llegará en reemplazo de Julen Lopetegui. Los merengues ya lo quisieron a mediados de este año, pero Tottenham no quiso soltarlo por nada del mundo y por ello han hecho hasta lo imposible con tal convencerlo.

Sin embargo, Mauricio Pochettino ha dado una primera respuesta a la directiva del Real Madrid y esta ha sido un "no", según reporta este martes el diario inglés The Sun. El citado medio menciona que el técnico argentino tiene sus razones para no llegar, de momento, al Bernabéu.

La citada fuente informa que Pochettino basa su rechazo momentáneo al Madrid debido a las tremendas dudas que genera el presente y futuro del puesto de DT, así como la injerencia que tienen los altos mandos merengues (Florentino Pérez) respecto a este tema.

Incluso, se apunta que al también ex técnico del Espanyol le habrían ofrecido cerca de 17,5 millones de euros por temporada. Ni así, parece, quiso tomar el timón del cuadro blanco.

Por otra parte, Real Madrid se verá las caras este miércoles ante el Viktoria Plzen por la cuarta fecha del Grupo G de la Champions League. Viene de ganarle 2-0 al Valladolid por LaLiga Santander.