Otro más a la lista. Días después de la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid , siguen apareciendo algunas sorpresas en cuanto a los fichajes y la temporada que ya estaba planificando el técnico francés para la siguiente temporada. Tras conocerse que Mané tenía todo arreglado para convertirse en el primer refuerzo, se conoció también que Thomas Lemar tenía avanzas las conversaciones con el campeón de Europa.

El programa deportivo ‘L’equipe du soir’ dio a conocer que el mediocampista francés estaba en la órbita de Zidane, quien incluso, ya lo había pedido a la directiva. "Lemar estaría en el Real Madrid si Zidane se hubiese quedado" , apuntó el periodista galo Damien Degorre.



Lemar, del AS Mónaco, ya le había dado el "sí" a Zidane y la operación se iba a cerrar por 60 millones de euros . Sin embargo, al igual que el caso Mané, su traspaso ha quedado en 'stand by' por la salida de 'Zizou'. Y es más, ahora es posible que el futbolista de 22 años llegue al Atlético de Madrid , club que se ha mostrado interesado en el jugador desde hace mucho.



Thomas Lemar apareció en el Caen en el 2013 y rápidamente se hizo de un nombre en el fútbol francés. El Mónaco lo compró en el 2015 y pese a que ha tenido varias ofertas por el mediocampista, no lo quiere vender hasta después del Mundial Rusia 2018 , esperando que el jugador haga un gran torneo con Francia .