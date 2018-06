La sanción al AC Milan por parte de la UEFA, que se ha quedado sin competición internacional esta temporada, ha afectado los planes no solo del equipo, sino de algunas de sus principales figuras, que están buscando salida. Uno de ellos es el español Jesús Joaquín Fernández Sáez, mejor conocido como Suso . El extremo derecho habría sido ofrecido nada menos que al Real Madrid , según informa 'Jugones' de La Sexta.

El ofrecimiento no solo pasa por el complicado momento que se le viene al cuadro 'rossonero', sino porque Suso siempre ha sido del gusto de Julen Lopetegui , nuevo técnico de los blancos, que lo tuvo en España en la Sub 19, con la que se coronó campeón. El entrenador también lo dirigió en la Sub 20 y Sub 21, e incluso lo convocó en dos ocasiones a la selección absoluta.



La salida de Suso estaría tasada en 40 millones de euros, pero dada la situación del cuadro italiano, podría salir por menos. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado de fichajes para el Madrid.

Suso juega como extremo por derecha, aunque también ha sido usado en el centro del campo. A los 16 años se fue al Liverpool , en el 2012, y el siguiente año jugó cedido en el Almería, pero retornó en el 2014 a los 'Reds'. El Milan lo compró esa misma temporada y se fue a préstamo al Genoa en el 2015-16 y en las dos últimos cursos jugó en el cuadro 'rossonero'.