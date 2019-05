Guerra declarada: PSG le quiere 'robar' este fichaje al Real Madrid y no es el único club

Los jóvenes jugadores que van apareciendo en el fútbol mundial acaparan las miradas de los principales clubes del mundo. Real Madrid es uno de ellos y en sus nuevas políticas de fichar jugadores consideradas las nuevas 'perlas' del fútbol, aparece el nombre de Tanguy Ndombélé , futbolista del Olympique de Lyon de 22 años de edad.

Sucede que el jugador entró en los planes de los 'ojeadores' del club merengue por su buen momento durante esta temporada en la Ligue 1. A la par, la dificultad del club de Chamartín en cerrar el fichaje del Paul Pogba supondría facilidades para sumar a Tanguy a la plantilla del Madrid.



Pero de eso se dieron cuenta otros clubes interesados en el volante y entraron a la pugna por sumarlo a sus filas. Uno de los posibles campeones de Champions esta temporada se interesó en el juvenil. El Tottenham suele fichar jugadores pocos conocidos y con gran proyección para sus proyectos deportivos.



También están interesados uno de los equipos representativos de la ciudad de Manchester. Ndombélé surge como una gran posibilidad para el United si se concreta la salida de Paul Pogba.

Tanguy Ndombele también tiene pasado en el Amiens. (Foto: Getty Images) Tanguy Ndombele también tiene pasado en el Amiens. (Foto: Getty Images)

Pero quien más cerca está de 'robárselo' al Real Madrid es el PSG. El club parisino ya comenzó las negociaciones con el Olimpique de Lyon, así lo confirmó el presidente del club.



"Yo he sido el que ha revivido las conversaciones con el PSG para que no se sintieran desplazados. Si consiguen adaptarse con las tres ofertas recibidas y el jugador está de acuerdo, podría ir allí. Se están llevando a cabo negociaciones con los clubes más importantes de Europa por Ndombélé", apuntó.



La salida de Rabiot al final de temporada es un plus para sumar a uno de los jugadores que deslumbró durante la temporada y con la edad suficiente para aportar por muchos años a los objetivos del club. ¿Qué hará ahora Florentino Pérez?

