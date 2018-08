Tienen los días contados en el equipo. Real Madrid no cierra fichajes, pero sí conclusiones con respecto a la plantilla para la temporada 2018-19. Tras el triunfo madridista ante el Getafe por La Liga Santander, Julen Lopetegui tiene que ver qué hacer con tres jugadores con los que no cuenta en el transcurso de los torneos. Y queda claro qué son Kiko Casilla, Luca Zidane y Marcos Llorente, de quien no le gusta su estilo de juego, según los medios en España.



En el caso de los guardametas es por el hecho de que hay cinco valores en la presente plantilla para solo tres cupos. Llegó Thibaut Courtois y Lunin y ya estaba Keylor Navas, por lo que Kiko Casillas y el hijo de Zidane deben buscar ser prestados u vendidos a otro equipo.



Y el gran dilema es el del brasileño Vinicius. 'Vendido' mediáticamente como un fuera de serie, Lopetegui no le da bola, argumentando que no quiere correr con el joven atacante. Tiene dorsal del filial, pero tras el 'bombo y platillo' que se dio con su fichaje, puede convertirse en un problema para el técnico.



Si hay salidas, en especial la de los porteros, podrían dar el salto al primer equipo Reguilón y Fede Valverde. El defensa canterano parece del gusto de Lopetegui, mientras el centrocampista uruguayo incluso ha sido convocado con su país y la marcha de Kovacic le beneficia.