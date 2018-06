Los días pasan y pese a que la atención se la lleva por completo el Mundial Rusia 2018, en el Real Madrid no descuidan, ni un solo instante, la lista de nombres que tienen en carpeta para reemplazar a Zidane en el banquillo. Y esta semana se ha sumado otro candidato: André Villas-Boas, quien hace solo unos meses estuvo en Perú participando el Rally Dakar 2018 .

El técnico luso dio por finalizada su aventura en en China a los mandos del Shanghai SIPG en el 2017 y desde entoncs no volvió a colocarse la indumentaria de técnico. Según Radio Montecarlo, el entrenador de 40 años ha sido contactado por el Madrid para sustituir a 'Zizou'.



Villas-Boas , recordemos, fue ayudante de Mourinho por mucho tiempo. Incluso llegó a ser llamado el 'Pequeño Mou'. El técnico dirigió al Porto, Chelsea, Tottenham y Zenit, con varios logros para su palmarés. De hecho, con el cuadro luso pudo coronarse campeón de la Europa League en el 2011.

El Dakar 2018

Tras dejar su aventura por la Superliga China, André Villas-Boas le dedicó tiempo a su otra pasión, los autos. Pasión que lo llevó este año a visitar el Perú para participar por primera vez del Rally Dakar .



"Siempre quise correrlo, el automovilismo ha sido un tema de familia. Cuando era niño, mi padre me llevaba a ver la Fórmula 1 en Portugal y me empezó a gustar el deporte", apuntó el luso en entrevista con Depor en enero de este año.



Sin embargo, su travesía en el rally más duro del mundo no terminó de la mejor manera, pues se retiró en la cuarta etapa de la competencia, disputada dentro de San Juan de Marcona, por un dolor en la espalda.