Vinicius Junior , por fin, llegará al Real Madrid a partir de la próxima temporada. El joven delantero tiene actualmente 17 años (cumplirá 18 este 12 de julio), por lo que se cree que pasará una campaña primero en el Castilla para que coja ritmo de juego previo a sumarse al primer equipo.

Este viernes parte su vuelo a tierras españolas y el ex Flamengo ya cuenta las horas para llegar al Santiago Bernabéu. Aunque, a través de su cuenta en Instagram , indicó que se siente algo nervioso por ello.

"Quiero agradecer primero a Dios y a todos los que me han ayudado hasta aquí. ¡La mayor afición del mundo y todos los seguidores de otros equipos que siempre me mandan mensajes y me acompañan en mi fútbol (...) Estoy un poco nervioso, ansioso por esa nueva etapa de mi vida. Un nuevo desafío que voy superando, siendo tan joven (...)", dijo Vinicius en Instagram .

Como se recuerda, el atacante le dijo adiós al 'Fla' en una rueda de prensa en donde rompió en llanto. Sin duda que extrañará a su natal Brasil, pero el reto de la camiseta merengue es prometedor, sobre todo por su talento.