El Real Madrid sigue sumando bajas para la temporada 2018-19. No, no hablamos de la temida salida de Luka Modric al Inter de Milán. Esta vez se trata de Theo Hernández , que buscando los minutos que no tendrá con Julen Lopetegui, ha sido confirmado como nuevo jugador de la Real Sociedad.



A través de sus redes sociales y página web, Real Madrid hizo oficial la salida de Theo Hernández al equipo blanquiazul en modo de préstamo hasta el 30 de junio de 2019. Allí, el jugador de 20 años debe ganar la regularidad y consolidarse en su posición.

"El Real Madrid C. F. y la Real Sociedad han acordado la cesión del jugador Theo Hernández para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2019", ha comunicado el equipo merengue para todos sus hinchas, los que no han tardado en desearle la mejor de las suertes.

La Real Sociedad lo espera con los brazos abiertos

La Real Sociedad también ha hecho eco de la llegada de Theo Hernández. Además de la información que dio el Real Madrid, el 'Txuri-urdin', informó que el jugador ya pasó la revisión médica y en los próximos días se dará su presentación oficial.

"La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid CF para la cesión por una temporada de Theo Hernández. También se ha llegado a un acuerdo con el jugador francés. El defensa ha pasado la pertinente revisión médica esta mañana en Policlínica Gipuzkoa. Su presentación oficial tendrá lugar en los próximos días", informó el club blanquiazul.



Theo Hernández llegó al Real Madrid en la temporada 2017-18 tras una fantástica campaña en el Alavés. Lamentablemente para sus intereses, el jugador francés no tuvo la regularidad que hubiera deseado. Apenas sumó 13 partidos en la Liga Santander, siete en Copa del Rey y tres en Champions. Dio un total de tres asistencias, pero no marcó ni un gol.