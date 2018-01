En solo dos años, Zinedine Zidane es un entrenador que le ha dado mucho al Real Madrid . Instauró una identidad de juego y consiguió todos los títulos posibles. Sin embargo, la exigencia de un club como el merengue no permite fallar. Es por eso que, según el diario español 'Don Balón', Florentino Pérez tiene un plan para reemplazarlo en caso no se consiguen los objetivos trazados.



De acuerdo a la mencionada fuente, el presidente de la entidad de Concha Espina maneja los nombres de hasta tres entrenadores. Todos ellos top. El primer candidato para reemplazar a Zidane es nada menos que Antonio Conte, quien gusta mucho a Pérez y podría no seguir en Chelsea en caso reciba una buena propuesta.



El italiano ya ha sido vinculado en alguna otra oportunidad al Real Madrid . Incluso sonó después de la debacle que Rafa Benítez dejó en 2016. Sin embargo, en Chamartín se decantaron por el entrenador francés. Si en Chelsea deciden no seguir con Conte, el Madrid estaría dispuesto a lanzarle la oferta.



En caso la llegada de Conte se complique, Florentino Pérez habría pensado en el fichaje de Jürgen Klopp o Joachim Löw. El alemán podría no seguir al mando de la selección alemana luego del Mundial Rusia 2018 y Real Madrid tomaría ventaja, agrega el citado medio español.