Y no es la Juventus: Isco encuentra su futuro en un grande de Italia y sería la nueva baja del Real Madrid

Real Madrid ya tiene decidido qué hacer con los jugadores que no contarán para Zidane en la próxima temporada. Uno de ellos es Isco Alarcón , el jugador que se encuentra con la plantilla merengue en Canadá, pero que no se quedará al no entrar en los planes del técnico.



Según informan en España, Isco no tiene espacio en el siguiente proyecto de Zidane, quien prefiere la llegada de Paul Pogba sin importar el precio que ponga el Manchester United. Es por eso que Florentino Pérez quiere hacer caja con la venta su venta y el Napoli figura como el gran interesado.



De hecho, habría sido el mismísimo Carlo Ancelotti quien habría llamado a Isco para ofrecerle ser un indiscutible en su Napoli. El club celeste quiere pelear con la Juventus de igual a igual el título y necesita de los servicios de un volante de sus características. Su llegada se daría por 50 millones de euros.

Juventus lo tiene en la mira

Según la citada fuente, la Juventus también sigue de cerca todo lo que sucede con el jugador de 27 años. La estrategia que tiene prevista el club turinés es esperar a que el malagueño se dé cuenta que no tendrá minutos en el equipo de Zidane y decida marcharse.



Además, ello conllevaría a que el Real Madrid baje sus expectativas por Isco, porque él también es parte de la 'Operación Salida' que busca hacer caja con los jugadores que no serán tomados en cuenta este curso para traer a Paul Pogba.

