¿Por qué De Jong firmó por Barcelona y no por PSG o City? Él mismo explicó su preferencia

En todo Barcelona celebran luego de la confirmación que Frenkie de Jong se unirá al club para inicios de la próxima temporada. El acuerdo entre la entidad catalana y el Ajax se dio por 75 millones de euros, y a esta cifra se le suma 11 millones que corresponden a variables como objetivos logrados.

Frenkie de Jong tuvo la chance de no firmar por Barcelona y marcharse tanto al PSG como al Manchester City. ¿Por qué aceptó al final ponerse la camiseta azulgrana? Pues el mismo volante de 21 años lo explicó a Voetball.

"La verdad que fui a Manchester y París para conversar con Pep Guardiola y Thomas Tuchel. Mi decisión no fue contra ellos, sino a favor del 'Barza'. El reto que me espera es genial y respeto a Francia, pero no me veía allí por diez años", dijo De Jong.

Asimismo, se dio tiempo para hablar de las figuras culés con las que compartirá vestuario. Ya alucina tenerlos al lado. "Busquets es el mejor volante que hay ahora. Todos saben que Lionel Messi es el mejor de la historia", añadió.

Como se recuerda, Frenkie de Jong se sumará recién a la entidad catalana a partir del mes de julio. En octavos de la Champions League 2018-19 se medirá con Real Madrid.