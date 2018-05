¡Está furioso! Simeone pidió a la UEFA cambiar este regla que considera injusta

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeon e, ha instado a la UEFA a cambiar la norma que da un mayor valor a los goles marcados como visita, sugiriendo que los equipos que disputan los partidos de vuelta en el estadio de su rival tienen ventaja con el reglamento actual.



El argentino, que fue expulsado en el partido de ida de semifinales de la Europa League contra el Arsenal, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por parte de la UEFA por el incidente que llevó a su expulsión.



El Atlético eliminó al Arsenal y disputará la final de la competición europea.



Simeone, de 48 años, cumplió el primer partido de castigo en el encuentro de vuelta y los medios locales han informado de que recurrirá la sanción, que de momento le impide dirigir a su equipo durante la final contra el Olympique de Marsella el próximo 16 de mayo en Lyon.



"(Quiero) Invitar a la UEFA a que valoren la dificultad de los equipos que juegan en casa el segundo partido con un rival que tiene esos 30 minutos de más que el otro no tuvo. Vengo cuatro años repitiéndolo. El rival tiene 30 minutos para que su gol valga más", dijo en rueda de prensa.



"Ellos, que son muy capaces, seguro que lo mirarán y espero que nos ayuden a que sea todo justo porque, si no, es cuando salen las injusticias. Hace cuatro años que insisto en cambiar una regla que es injusta: no hay explicación para que un equipo tenga 30 minutos más para que su gol valga más", agregó.