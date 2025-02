¡De poder a poder! Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS este sábado 8 de febrero por una nueva jornada (fecha 23) de LaLiga de España, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DirecTV (DGO), DSports, Fútbol Libre TV (Internet), Disney Plus, ESPN y Movistar. No te pierdas el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo. Recuerda que el derbi tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 5:00 de la tarde.

Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentan por el derbi de LaLiga española (Video: @realmadrid)