Con un plan reactivo que viene funcionando a la perfección, Atlético de Madrid halló el camino para ponerse en ventaja en el Estadio Santiago Bernabéu y sorprender al Real Madrid. Toda la jugada nació con un centro desde la izquierda de Javi Galán, quien esperó la aparición de Giuliano Simeone por el centro del área; sin embargo, Aurélien Tchouaméni se precipitó en el marcaje y pisó el futbolista argentino, invitando a que el árbitro César Soto se dirija al VAR para corroborar si fue penal o no. Aunque la decisión fue polémica, sobre todo porque la pelota ya no estaba en juego, el juez consideró que eso fue infracción del francés y sancionó el tiro desde los doce pasos. De esta manera, Julián Álvarez se paró frente a Thibaut Courtois y no perdonó, decretando el 1-0 parcial a los 35′.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.