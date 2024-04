En el Estadio Reale Arena, Real Madrid vs. Real Sociedad chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 33 de LaLiga 2023-24, este viernes 26 de abril. El partido, que será importante para los ‘merengues’ que buscan extender su racha invicta y acariciar lo más pronto posible el título, arrancará a las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y 9:00 de la noche (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Real Madrid está al borde de ganar el título liguero, ya que cuenta con 81 puntos, mientras que su más cercano rival, Barcelona, tiene 70. Quedan 18 unidades en disputa. Por otro lado, la Real Sociedad está teniendo una excelente campaña y se encuentra en sexto lugar con 51 puntos, y clasificado de momento a la UEFA Conference League.

Con respecto a las alineaciones, es posible que Carlo Ancelotti opte por utilizar su tridente ofensivo de elite, con Jude Bellingham en el medio y la pareja brasileña compuesta por Vinicius Junior y Rodrygo. Sin embargo, también se espera que el DT considere hacer rotaciones, pensando en el próximo enfrentamiento contra el Bayern Munich en la Champions.

En esa línea, se contempla la inclusión de Luka Modric en lugar de Toni Kroos en el centro del campo, junto a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde. Fran García podría ocupar el flanco izquierdo en lugar de Eduardo Camavinga. En la vereda del frente, por los Blanquiazules, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y Take Kubo formarán un trío clave en la ofensiva.

El pilar fundamental en el cuadro dirigido por Imanol Alguacil ha sido su portero Álex Remiro; solo han recibido 34 tantos, ubicándose como el tercer mejor equipo de LaLiga en este aspecto. Finalmente, cabe destacar que los conjuntos en mención se enfrentaron por última vez el 17 de septiembre, con victoria para el Madrid por 2-1, con goles de Fede Valverde y Joselu, y Ander Barrenetxea descontó.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad?

Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentarán, por la fecha 33 de LaLiga, este viernes 26 de abril de 2024. En Perú, Colombia y Ecuador, el enfrentamiento comenzará a las 2 de la tarde. En tanto, en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela irá desde las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a las 4:00 p.m. Los aficionados de España podrán sintonizar el enfrentamiento a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales de TV pasan Real Madrid vs. Real Sociedad?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs. Real Sociedad será transmitido en América Latina a través de los canales ESPN y STAR Plus, así como por SKY Sports en México. Mientras tanto, en España, los espectadores podrán disfrutar del partido en las pantallas de Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te ofreceremos cobertura completa de este choque, junto con el mejor seguimiento minuto a minuto de todos los acontecimientos.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Real Sociedad?





