¡Para asegurar el campeonato! Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este viernes 26 de marzo por la jornada 33 de LaLiga 2023-24. El partido se llevará a cabo en el Estadio Reale Arena y será crucial para los ‘Merengues’, quienes buscan extender su racha invicta y acercarse lo más pronto posible al título, ya que lideran el torneo. El encuentro comenzará a las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y a las 9:00 de la noche (hora española). La TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA oficial estará disponible en ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que en España se podrá ver a través de Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. ¡No te lo puedes perder!

Real Madrid vs. Real Sociedad por la jornada 33 de LaLiga EA Sports. (Vídeo: @realmadrid).





Real Madrid vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo. Real Sociedad: Álex Remiro; Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Kieran Tierney; Arsen Zakharyan, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.