¿Qué clubes top quieren a Gareth Bale si sale del Real Madrid a fin de temporada?

Gareth Bale tiene pie y medio fuera del Real Madrid. En las últimas temporadas, el atacante galés no ha dado la talla (como sí entre 2013 a 2015) y por ello la dirigencia merengue ya piensa venderlo cuando acabe la presente campaña. Y pretendientes no le faltan al ex Tottenham.

Según reporta este lunes el diario AS a través de su edición digital, Manchester United es uno de los grandes clubes de Europa interesados en Gareth Bale. Es más, el gusto de los 'Red Devils' por el extremo zurdo no viene de hace poco.

Cuando José Mourinho era el técnico del United, este - según apuntaron medios ingleses - le pidió a su dirigencia que contraten a Bale. No obstante, el Madrid dio un "no" rotundo para dejarlo salir del Bernabéu; ahora las cosas son totalmente diferentes.

Asimismo, se indica que el Tottenham incluyó una cláusula en la venta del 'Expreso' para que tenga preferencia respecto a una posible salida del atacante. Por su parte, Inter de Milán es otro de los cuadros que quieren tenerlo de cara a la temporada 2019-20.

Gareth Bale tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2022. Llegó a mediados de 2013 procedente de los 'Spurs' y lo ha ganado todo con la camiseta merengue.

► Desde la interna del Atlético le desean la muerte a Dani Carvajal

► Real Madrid - Barcelona: horarios confirmados del partido por la Copa del Rey

► La Roma felicita a 'Roma' recordando el gol al 'Barza'

► La grave lesión de Doukouré tras penal a Casemiro