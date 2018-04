Gareth Bale vive uno de sus momentos más duros en Real Madrid. La prensa española apunta es más que cantada su marcha del equipo a final de temporada y también los hinchas del club merengue lo han silbado en algunas ocasiones por su discreto nivel. El galés, ex Tottenham, es pretendido por otros clubes (uno de ellos Manchester United) que están atentos a su situación en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pese a todo lo que se comenta, el agente de Gareth Bale tiene claro que su patrocinado ha sido exitoso en el cuadro merengue y que tiene toda la intención de quedarse. Así lo manifestó Jonathan Barnett este martes en conversación que mantuvo con la cadena internacional ESPN.

" Bale es jugador del Real Madrid. Él ama a este club y también siente eso de vuelta. Todo lo que se dice sobre su partida a final de temporada viene de parte de periodistas que no tienen ninguna idea de lo que está pasando. Ellos necesitan escribir algo que no les importa si es verdad o no", sostuvo.

Esta no es la primera vez que el representante del delantero apuntó sobre quienes escriben sobre el ex Tottenham. En noviembre pasado también sacó las garras. "En España se escribe mucha basura. No se basan en razones futbolísticas. Los seguidores del equipo deberían adorarlo por lo que ha ganado en el club", dijo hace unos meses.

De otro lado, Real Madrid ya se prepara para el partido de este miércoles ante Juventus en el Bernabéu por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Bale, en la ida, no jugó ya que la pasó en la banca de suplentes todo el cotejo. Isco ocupó su lugar en la oncena titular.