Gareth Bale no es del gusto de todos los hinchas del Real Madrid. Cuando llegó fue una de las estrellas del equipo (marcó en las finales de la Copa del Rey y Champions League 2013-14), pero con el pasar de los años su nivel a ido de más a menos. Incluso, en partidos clave ha perdido la titularidad con Zinedine Zidane frente a sus compañeros como Isco, por ejemplo.

Ahora, quien se sumó a las críticas hacia Gareth Bale fue nadie más que Jorge Valdano, ex directivo del Real Madrid y también ex jugador del cuadro merengue. En la reciente edición del programa El Transistor tuvo fuertes comentarios para el desempeño del ex Tottenham con su actual club.

"Nada de lo que hace Bale vale más de 100 millones de euros (lo que pagaron por su fichaje) y esa es la cifra que lleva en su camiseta", fue lo que apuntó Valdano en conversación con el citado medio. No está conforme con sus actuaciones y si por el fuera lo pondría en el mercado de ventas para la temporada 2018-19.

Asimismo, el argentino se dio tiempo para dar sus impresiones respecto al empate del Madrid con el Atlético el pasado fin de semana por la Liga Santander (1-1). "Los colchoneros salieron a buscar el partido y consiguieron el empate. Otra cosa es que te guste o no", fue lo que indicó.

Uno de los clubes interesados en contar con Gareth Bale - también ex Southampton de la Premier League - es Manchester United. El técnico José Mourinho, según la prensa inglesa, lo ha pedido a su directiva y pagarían hasta 120 millones de euros por su pase.