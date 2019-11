Gareth Bale vive un tenso presente con la camiseta del Real Madrid. No juega con el primer equipo, estuvo lesionado y antes de retornar al cuadro merengue fue con la Selección de Gales por las Eliminatorias Eurocopa 2020. Su país clasificó al campeonato continental y al delantero se le vio en pleno festejo con una bandera que tenía el mensaje “Gales, golf, Real Madrid... en ese orden”.

Es por ello que las críticas de parte de la prensa española hacia Gareth Bale no se han hecho esperar. Muchos ya lo ven fuera del Real Madrid por sus últimas actitudes y uno de los que considera que se ha equivocado feo es el búlgaro Dimitar Berbatov, retirado ex delantero del Manchester United y Tottenham.

“Bale ha sido muy tonto para celebrar con esa bandera. Por supuesto que él va a poner a su país por delante, pero no creo que era la manera de expresarlo. Me consta que es bromista, aunque la generado una polémica innecesaria”, indicó respecto al jugador del Real Madrid en declaraciones que rescata la web del diario AS.

Bale y Real Madrid: una relación rota

Asimismo, apuntó que el también ex futbolista del Southampton bien pudo zafar de esa incómoda imagen. “Quizás fue una cuestión del momento, pero sin duda que no ha quedado bien”, añadió el popular ‘Berba-goal’.

Por otra parte, se espera que en las próximas horas Gareth Bale llegue a Madrid para que se reincorpore a los trabajos de Zinedine Zidane en el primer equipo. Los merengues jugarán este sábado ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la jornada 14 de LaLiga Santander.

