Tantas veces Gareth Bale. La paciencia es una virtud, reza un conocido dicho, pero en el Real Madrid , al parecer, ya se cansaron de esperar al 'Expreso de Cardiff'. Según información de 'Telemadrid', en el Bernabéu ya están hartos del mediocampista, a quien acusan de anteponer siempre sus intereses personales.

Bale no jugó la segunda mitad del duelo ante el Atlético de Madrid por unas molestias (las pruebas revelaron que no sufría lesión), no viajó a Moscú donde el Madrid cayó frente al CSKA por la Champions, y pidió su cambio cuando faltaban 20 minutos ante el Alavés.



Pero lo que realmente terminó por hartar en la interna del Madrid fue que el galés viajara con su selección para enfrentar a España en amistoso de fecha FIFA (finalmente no lo hará).



Todas estas acciones han cansado ya no solo a los hinchas madridistas, también a los directivos, sobre todo porque tras la salida de Cristiano Ronaldo, Bale ha pasado a ser el jugador mejor pagado del plantel, pero no lo ha sabido retribuir en el campo; de hecho, lleva 357 minutos sin anotar.



Pero que Gareth Bale deje el Real Madrid parece poco probable, ya que fuera de lo deportivo, fue la gran apuesta de Florentino Pérez en el 2013. Recordemos que desembolsó 102 millones de euros por su fichaje. Hasta la fecha, su última 'galáctico'.