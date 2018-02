Gareth Bale no era el mismo. El galés regresó semanas atrás de una fuerte lesión y no volvió a ser el desequilibrante y definitivo delantero que necesita Zidane para el ataque del Real Madrid ; sin embargo, este último sábado ante el Alavés las cosas cambiaron.

Zinedine decidió cambiar de papel a Bale y lo colocó en la banda izquierda, apartándolo del área, en el centro del campo para que jugara como extremo. Al parecer la elección funcionó y se observó otra versión del galés.

Bale arrancó de titular y volvió a finalizar un encuentro, algo que no pasaba desde el pasado 20 de septiembre.

“Lo ha hecho muy bien, en una posición donde no ha jugado últimamente pero lo ha hecho muy bien. Jugando con 4-4-2 teniendo a Bale con la izquierda, nos ha salido bien porque Alexis no subía. Luego, con el balón tenía que moverse y no quedarse en la izquierda y lo ha hecho bien. Él y Cristiano, Karim, Lucas… Es un juego de equipo y hoy lo hicimos bien todos”, dijo Zidane sobre el partido de Bale.

“Veremos, quería verle en esta posición y luego veremos cómo vamos a seguir los siguientes partidos”, agregó.

Las pruebas de Zidane sirven para llegar a punto al encuentro ante el PSG por Champions Leage el próximo 6 de marzo en el Parque de los Príncipes en París.