El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, comentó después del empate contra el Barcelona , en referencia a la celebración del gol del azulgrana Gerard Piqué , que mandó callar a los seguidores locales, que "un jugador no puede silenciar a la afición y menos a una como la nuestra".



En este sentido, el preparador blanquiazul insistió en que los seguidores 'pericos' "están muy por encima de esto y lo sabrá estar en los próximos días".



Sobre el resultado, Quique Sánchez Flores mantuvo que el empate al final provoca un regusto amargo. "Aunque compitiendo así las cosas cambiarán en el futuro. Vamos todos a una, somos sólidos, concentrados, concedemos poco, son pequeños detalles intangibles, pero a la hora de sumar los puntos son vitales", analizó.



La apuesta táctica en este derbi "ha sido un poco diferente" al de los otros encuentros en Copa del Rey contra el Barceona. "Hemos llegado bien y fuertes a la fase final del partido. El campo nos ha perjudicado a todos", comentó.



De cara al resto de la campaña, el técnico afirmó que la temporada "no acaba ni empieza en el Barcelona". "Somos optimistas y positivos, podemos hacerlo mejor. Esto no va a parar, los que tenemos que coger el ritmo somos nosotros", apostilló. EFE