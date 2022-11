Dicen que las despedida marcan el momento donde se reconoce la trayectoria de un futbolista y este momento ha llegado para Piqué. El central español anunció su retiro el pasado jueves y este sábado 05 de noviembre disputará su último partido como profesional. El duelo se llevará a cabo en el Camp Nou donde Barcelona se medirá ante Almería. Los azulgranas tienen preparado una serie de actividades.

Con el afán de realizar un homenaje al defensa, el club ha planificado un reconocimiento para quien defendió los colores del primero equipos durante los últimos 14 años. A partir de su llegada en el año 2008, ha tenido la oportunidad de ser parte de 615 partidos oficiales ganado 30 títulos.

Minutos ante del inicio del Barcelona vs. Almería, el campo de juego verá desplegado una lona con la palabra ‘Sempr3′. De esta manera, se podrá ver una especie de juego de palabras con el histórico dorsal ‘3′ que llevó por tantos años y este se verá desfilado en el Camp Nou.

Acto seguido, los futbolista azulgranas lucirán un polo con el nombre de ‘Piqué' escrito en cada camiseta. Esto se verá acompañado al mencionado ‘Siempr3′ en la parte del pecho como parte de un recuerdo a la trayectoria de quien también ha sido capitán de la entidad.

También el videomarcador del Spotify Camp Nou proyectará un vídeo en homenaje al quinto jugador con más partidos en toda la historia del Club, en una jornada que se espera muy emotiva y especial para el barcelonismo que promete llenar el recinto.





Gerard Piqué se retira del fútbol

Gerard Piqué anunció este jueves su retiro del fútbol, causando gran sorpresa a los aficionados españoles. El defensor central del Barcelona comunicó la noticia mediante sus redes sociales con un emotivo video en el que confiesa que desde hace algún tiempo había pensado en tomar esta decisión.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo el catalán, en el clip donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

El zaguero ha podido conquistar con los ‘blaugranas’ ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes. En tanto, con la ‘Roja’ se adjudicó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Polonia/Ucrania 2012.

Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol. (Video: Gerard Piqué)





