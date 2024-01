El éxito del Girona en la actual temporada de LaLiga se consolida cada día más. En su encuentro más reciente, los ‘Tozudos’ ganaron 4-3 al Atlético de Madrid, colocándose a la par con el Real Madrid como líderes del torneo con 48 puntos. El excelente momento que vive el club es reflejo de contar con una plantilla en la que varios futbolistas se potencian de manera colectiva y la versatilidad de los jugadores ha sido clave para la implementación correcta de los diferentes sistemas. Es por eso que varios clubes ‘grandes’ de Europa, como el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, entre otros, han puesto su mira en varios ‘cracks’ para la próxima temporada.

El excelente desempeño del Girona, considerado el club revelación en España, ya no sorprende. El equipo alcanzó notables victorias en LaLiga, registrando quince triunfos, tres empates y una sola derrota en lo que va de la temporada. No obstante, los rojiblancos, no la tuvieron sencillo: lograron ‘bombazos’ 4-2 sobre el Barcelona y el más reciente logro contra los ‘Colchoneros’, donde superaron al Atlético por 4-3.

Este éxito llamó la atención de grandes clubes en España, incluyendo al Barcelona y al Real Madrid, quienes incluyeron los nombres de la plantilla de los ‘Tozudos’ para el próximo mercado de fichajes. Además, equipos de la Premier League como el Chelsea, el Arsenal y el Newcastle United también mostraron interés en adquirir a varios jugadores de la actual plantilla del club español.

El próximo mercado de pases será fundamental para el Girona, ya que, al tener una plantilla de bajo costo, tendrán la oportunidad de vender a sus jugadores destacados a montos significativos, consolidando así su posición financiera y su reconocimiento en el ámbito futbolístico.





Los ‘crack’ de Girona que podrían irse

Aleix García:

El FC Barcelona está intensificando sus esfuerzos para adquirir a Aleix García (quien tiene un año más de contrato con Girona), mediocampista español, con la finalidad de reforzar su centro del campo. García, cuya cláusula de rescisión asciende a 20 millones de euros, se ha convertido en una prioridad para el club blaugrana. En las actuales negociaciones, se está evaluando la posibilidad de incorporar jugadores del Barcelona como parte de la oferta, con el objetivo de asegurar la llegada de este destacado mediocampista. En 19 partidos, registra 3 goles y 4 asistencias en lo que va en la temporada.

Artem Dovbyk:

El Chelsea muestra interés en Artem Dovbyk, el ucraniano, con el propósito de fortalecer su frente de ataque durante el mercado de invierno. El goleador registra una gran cantidad de goles: en 18 partidos, anotó 11 tantos y brindó seis asistencias. Ante eso, el club de la Premier se anticipa una competencia feroz para retener al prometedor delantero que vive un gran momento en LaLiga.

Savinho:

Savinho, el extremo brasileño conocido por su habilidad excepcional en el regate, también ha captado la atención del FC Barcelona. La capacidad del jugador para desequilibrar las defensas ha generado interés en el equipo blaugrana, que está evaluando la posibilidad de incorporarlo a su plantilla durante la actual ventana de transferencias. El brasileño ha registrado cinco goles y asistencias. Su valor en el mercado, actualmente el más alto, se sitúa en torno a los 30 millones.

Miguel Gutiérrez:

El Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, tiene la intención de incorporar al lateral español Miguel Gutiérrez. Es relevante señalar que Gutiérrez también podría ser repescado por el Real Madrid. La estrategia del equipo londinense se enfoca en fortalecer su defensa, y Gutiérrez es considerado una opción de alta calidad para ocupar la posición de lateral izquierdo. No obstante, es importante tener en cuenta que el central tiene un contrato vigente con el Girona hasta el 2027.

Miguel Sánchez:

Además de los jugadores, el entrenador Michel del Girona, fundamental para el éxito del equipo, ha despertado el interés del Newcastle United. La notable actuación de Michel como director técnico ha llamado la atención de los británicos, quienes podrían considerar su contratación en un futuro cercano. El estratega tiene contrato hasta junio del 2024, siendo el próximo mercado de fichaje, clave.





¿Cuándo volverá a jugar el Girona?

Después de su triunfo por 4-2 sobre el Atlético de Diego Simeone, que los colocó como líderes junto al Real Madrid, el Girona se prepara para su próximo desafío con el objetivo de continuar acumulando puntos y lograr una ventaja sobre los merengues. El próximo enfrentamiento será en la Copa del Rey, donde se enfrentarán al Elche FC el sábado 6 de enero al mediodía en el icónico Estadio Manuel Martínez Valero. Los ‘Tozudos’ buscarán una victoria para avanzar en el torneo.

Además, en LaLiga, el Girona continuará su destacado rendimiento enfrentándose al Almería el domingo 14 de enero a las 8:00 a.m. en el Power Horse Stadium. Bajo la dirección de Michel, el equipo aspira a consolidarse en el torneo y añadir otra victoria a su racha positiva. Por otro lado, el Almería, que se encuentra en la última posición del torneo, busca desesperadamente una victoria que le permita salir del fondo de la tabla.





