¡Celebra Chile! El gol de Arturo Vidal para el 2-0 del Barcelona vs. Sevilla [VIDEO]

Pase filtrado de Arthur, ‘toquecito’ de Arturo Vida l y gol del 2-0 del Barcelona vs. Sevilla en el Camp Nou. Lo celebra el mediocampista chileno, lo festejan todos los aficionados culés en un partido que enamora a toda Cataluña. Se ha ‘lavado’ la cara el Barcelona en esta jornada de LaLiga y el ‘Rey’ Arturo destaca en el equipo de Ernesto Valverde. Un partidazo.



Luego del espectacular gol de Luis Suárez , apareció el volante de ‘La Roja’ para poner su firma en el encuentro en el recinto catalán. Un buen gol y gran partido del mediocampista brasileño en el duelo entre catalanes y andaluces. Buen juego de los 11 jugadores.



En la previa, Valverde calificó de "fundamental" el duelo contra el equipo hispalense para afrontar el parón de selecciones "con buenas sensaciones" y cerca de las primera posiciones de la competición. Precisamente, jugadores como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi no viajarán con sus respectivas selecciones, algo positivo para el técnico Azulgrana.



"A nosotros no nos viene mal para hacer más entrenamientos. Después de los quince días, vienen partidos decisivos, tanto en la Liga como en la Champions, y hay que estar preparados". Primero, el Barcelona intentará sumar los tres puntos contra el Sevilla sin los centrales franceses Samuel Umtiti, lesionado, y Clement Lenglet, sancionado.



Así fue el gol de Arturo Vidal en el Barcelona-Sevilla. (Video: YouTube)

► Messi lo quiere a su lado: Barcelona ya sabe cuánto le costará el fichaje de Kimmich en 2020



► Barcelona necesita rejuvenecer el mediocampo: ¿quién llegará por Busquets en 2020?



► De Rentistas al Barça: Ronald Araujo, la nueva figura uruguaya que apunta a debutar en LaLiga



► Panorama oscuro para Kroos: Real Madrid confirma alcance de lesión y no llega al Clásico ante Barcelona