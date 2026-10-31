Gol de Fermín López pone el 2-0 del Barcelona vs. Alavés. (Video: ESPN)
Gol de Fermín López pone el 2-0 del Barcelona vs. Alavés. (Video: ESPN)

Sin bajar la intensidad, el vuelve a aparecer en el marcador frente al Alavés, demostrando su contundencia y su poderío en el ataque. El segundo gol nace desde el propio campo ‘culé’ con un balón, prácticamente en salida, que parte de los pies de Rodri sacando un balón largo que llega hasta en el mediocampo. El brasileño, que ya había marcado el primer gol, abre el campo encontrando a , que hizo el amague de querer meterse al área pero con mucha inteligencia filtró un pase diagonal para Fermín, que encuentra el espacio y saca un remate cruzado que rompe las redes de su rival, aumentando así la ventaja.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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