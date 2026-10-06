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¡Se pusieron las pilas! Gol de Mikel Merino para el 1-1 del España vs. Croacia
Mikel Merino volvió a enfundarse el traje de salvador para rescatar a España y certificar su pase matemático a los cuartos de final de la Liga de Naciones en territorio croata. Tras una primera mitad espesa donde el combinado de Luis de la Fuente se vio contra las cuerdas por el tempranero tanto de Ivan Perišić, la fisonomía de la ‘Roja’ cambió por completo en el complemento con el ingreso del volante navarro en lugar de Álex Baena; al minuto 61, tras un despeje defectuoso de Josip Stanišić, Dani Olmo recogió el esférico en la medialuna y asistió con lucidez a Merino, quien con la serenidad y el instinto de un ‘9’ de área acomodó el cuerpo para sacar un remate ajustado al palo, sellando un 1-1 balsámico que ratifica el liderato ibérico en el Grupo 3.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.