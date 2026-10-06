Gol de Mikel Merino puso el 1-1 del España vs. Croacia por la UEFA Nations League. (Video: ESPN)
Gol de Mikel Merino puso el 1-1 del España vs. Croacia por la UEFA Nations League. (Video: ESPN)

Mikel Merino volvió a enfundarse el traje de salvador para rescatar a y certificar su pase matemático a los cuartos de final de la s en territorio croata. Tras una primera mitad espesa donde el combinado de Luis de la Fuente se vio contra las cuerdas por el tempranero tanto de , la fisonomía de la ‘Roja’ cambió por completo en el complemento con el ingreso del volante navarro en lugar de Álex Baena; al minuto 61, tras un despeje defectuoso de Josip Stanišić, Dani Olmo recogió el esférico en la medialuna y asistió con lucidez a Merino, quien con la serenidad y el instinto de un ‘9’ de área acomodó el cuerpo para sacar un remate ajustado al palo, sellando un 1-1 balsámico que ratifica el liderato ibérico en el Grupo 3.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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