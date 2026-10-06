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¡Contragolpe fatal! Gol de Ivan Perisic para el 1-0 del Croacia vs. España por la Nations League
Cerrando la última jornada de octubre de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, Croacia buscó recuperarse del golpazo que recibió de Inglaterra en una goleada sin precedentes cercanos. Es así que, en el duelo frente a España, no dudaron en marcar en la primera oportunidad clara que tuvieron. A pesar de que el equipo campeón del mundo se les ha ido encima en gran parte del primer tiempo, no pudieron encontrar los espacios para golpear las redes, pero si quedaron en gran desventaja en el fondo por lo que los croatas aprovecharon un contra golpe rápido que terminó con un cabezazo de Ivan Perisic que adelantó a su país en este partido.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.