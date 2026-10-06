Gol de Mikel Merino puso el 2-1 del España vs. Croacia. (Video: ESPN)
Gol de Mikel Merino puso el 2-1 del España vs. Croacia. (Video: ESPN)

Cuando el reloj asfixiaba a España y el empate parecía inamovible en suelo croata, volvió a frotar la lámpara para consagrarse como el delantero improvisado más letal del continente. En una de las últimas arremetidas del equipo de , el pamplonica recibió un balón dentro del área jugando de espaldas al marco, controló con categoría orientada, giró sobre su propio eje ante la marca rival y sacó un remate fulminante que batió a Dominik Livaković; un doblete heroico que consumó la remontada 2-1 frente a Croacia, dejó sin respuestas físicas al cuadro balcánico y ratificó al navarro como el auténtico ángel de la guarda que mete a la ‘Roja’ en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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