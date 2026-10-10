Gol de Gabriel Jesus para el 2-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Gabriel Jesus para el 2-0 del Barcelona vs. Getafe. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Si bien el estaba cómodo con la ventaja tras el gol de a los 2′, no había pasado por otro susto en los minutos posteriores y parecía que se iba a ir al descanso con la mínima en contra. Sin embargo, tenía otros planes: el delantero brasileño, quien se ganó la titularidad ante la lesión de su compatriota Raphinha, olió sangre y no perdonó. El exjugador del Arsenal se aprovechó de la ingenuidad del zaguero Zaid Romero y le quitó el balón en una zona peligrosa, definiendo a placer para decretar el 2-0 parcial. En 30′, los dirigidos por Hansi Flick ganan con comodidad en el Sportify Camp Nou.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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