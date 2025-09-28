Cuando parecía que el dominio del trámite haría que el encuentro fuese más sencillo de lo esperado, Real Sociedad de puso adelante en el marcador con un oportunista gol de Álvaro Odriozola y dejó al Barcelona contra las cuerdas (31′). Faltaba muy poco para que finalice el primer tiempo y los vascos estaban resistiendo lo suficiente como para irse al descanso con el 1-0 en el bolsillo. Sin embargo, Jules Koundé tenía otros planes en sus manos: después de una soberbia ejecución de Marcus Rashford desde el saque de esquina, el francés se elevó con mucha facilidad y marcó el 1-1 con un testerazo infernal (43′). Además de lo importante que fue el cabezazo del lateral derecho culé, hay que destacar una nueva aparición del exjugador del Manchester United en el marcador, registrando su segunda asistencia en la temporada –también lleva dos goles, ambos anotados ante el Newcastle United en la Champions League–.